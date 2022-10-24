Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Челябинске многодетную мать осудят за падение пятилетнего... 19:22
Путин: Россия не откажется от исторического наследия СССР и царской... 19:19
Экс-тренер «Спартака» Каррера поддержал идею проведения... 19:18
Путин заявил, что не может представить себя Хрущевым в период... 19:17
Spiegel: все больше солдат Бундесвера отказываются служить... 19:14
Marvel случайно раскрыла героиню Эмилии Кларк в сериале... 19:13
Экс-генменеджер сборной России Сафронов назвал Гашека больным... 19:12
Путин лично дал указание Шойгу сообщить коллегам о провокации... 19:09
Китайский производитель смартфонов Meizu начнет продавать автомобили... 19:08
Путин высказался о мирном договоре между Арменией и... 19:05

В Мордовии производят полноценный аналог зарубежной полиэтиленовой пленки

Мордовское предприятие «ЭМ-Пласт» несмотря на санкционное давление выпускает полиэтиленовую пленку вместо зарубежной. Компания ориентируется на импортозамещение, диверсификацию и инновации с 2007 года.

Как рассказал руководитель производства «ЭМ-Пласт» Дмитрий Тимонин, предприятие выпускает как хорошо освоенные и востребованные рынком виды продукции, так и работает над новинками. По его словам, полиолефиновая пленка, которую производит компании, является полноценным аналогом зарубежной продукции.

В компании отметили, что ведется постоянная работа по улучшению качества и разработкой новой продукции. Так, рецептуру продукции корректируют, оттачивают, подбирают новые составляющие.

«В прошлом году была отработана технология по двум новым продуктам. Это пленка из сшитого полиэтилена, которая имеет существенно более высокие характеристики по сравнению с нашим традиционным продуктом. А также технология биоразлагаемой пленки, которая частично позволяет решить проблему утилизации полимерной упаковки», — рассказал Тимонин.

При этом товар пользуется популярностью. Клиентская база «Эм-пласта» довольно обширна, продукция востребована на российском рынке, а также на рынке ближнего зарубежья. В компании считают, что новые разработки позволят упрочить позиции, увеличить объемы и географию поставок.

«На термоусадочную полиолефиновую пленку сложился устойчивый спрос, налажены деловые контакты с нашими потребителями, с которыми давно и успешно работаем. Что по новым продуктам — рынок покажет, насколько они будут успешны. В этом направлении еще предстоит развиваться», — добавил Тимонин.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+