В Британии сбежавшая собака растерзала двух женщин, пишет Daily Mail. Местная полиция арестовала хозяина животного.

По данным местных СМИ, нападение собаки произошло в десять часов утра. Обе женщины были доставлены в больницу, где им оказали необходимую помощь. Медики заявили, что жизни пациенток ничего не угрожает, но они получили серьезные травмы. Расследованием инцидента занялась местная полиция.

«Полицейские прибыли на место происшествия, где две женщины подверглись нападению собаки, которая, как сообщается, сбежала с территории и вела себя агрессивно», — говорится в заявлении.

Офицерам удалось поймать собаку и усыпить ее в качестве «меры предосторожности». Кроме того, был арестован владелец собаки. На данный момент расследование продолжается.

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