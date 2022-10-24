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«Ъ»: эксперты «Валдайского клуба» рассказали о будущем мироустройстве без сверхдержав

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Валерий Волков/«Газета.Ru»

Эксперты «Валдайского клуба» рассказали о будущем мироустройстве без сверхдержав. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в Подмосковье 24 октября стартует ежегодное заседание дискуссионного клуба «Валдай». Главной темой дискуссии станет «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». В мероприятии будут участвовать 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны.

Авторы докладов отмечают, что ближайший период будет напряженным, но мир не ждет ядерная война.

Сообщается, что на фоне проведения специальной военной операции на Украине на «Валдай» не приедут многие эксперты из США и Европы.

«Несколько из них в беседе с «Ъ» сказали, что не хотят каким-либо образом ассоциироваться с близкой к Кремлю структурой, тем более что часть заседаний проходит открыто и транслируется российскими СМИ», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Валдайского клуба.

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