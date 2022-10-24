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Миграционная организация в Литве подключилась к размещению украинских беженцев

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Global Look Press

Международная организация по миграции (МОМ) поможет беженцам с Украины с размещением в Литве. Об этом сообщило вильнюсское бюро МОМ, передает ТАСС.

По словам заведующего бюро Эйтвидаса Бингялиса, многие украинские беженцы прибыли в Литву несколько месяцев назад, и срок проживания во временно предоставленных для них помещениях истек.

«Необходимо помочь им в поиске жилья, пока они не найдут место постоянного размещения», — подчеркнул Бингялис.

Уточняется, что в распоряжении организации есть квартиры, в которых беженцы могут проживать бесплатно в течение 30 дней — за это время они должны найти постоянное место жительства. Бюро МОМ, в свою очередь, готово оказать в этом поддержку.

Ранее президент Ассоциации самоуправлений Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что республика почти исчерпала возможности для приема и размещения новых беженцев с Украины.

До этого власти Литвы пообещали обратиться в Еврокомиссию и запросить финансовую помощь в размере €1,2 млн для их приема.

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