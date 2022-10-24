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ФСО проведет ежегодные учения на территории кабмина и парламента

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Федеральная служба охраны (ФСО) России проведет ежегодные учения на территории Дома правительства, Госдумы, Совета Федерации, комплекса зданий Администрации президента РФ. Об этом Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации агентства, учения пройдут с 25 по 27 октября. Целью учений будет отработка практических вопросов, связанных с «пресечением угроз террористического характера, тушением возгораний, оказанием неотложной медицинской помощи, задержанием правонарушителей».

В ведомстве также подчеркнули, что никаких ограничений для передвижения граждан из-за проведения учений не планируется.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что полицейских в Москве начали вывозить на полигоны для проведения учений. На полигонах сотрудники полиции тренируются стрелять из автоматов и бросать гранаты. Явка на эти учения является обязательной. Также для некоторых сотрудников устраивают марш-броски с вещмешками и в бронежилетах.

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