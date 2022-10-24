Сбежавших из Новосибирской колонии россиян задержали в Барнауле и Новосибирске

Правоохранители установили местоположение и задержали двоих осужденных, сбежавших из новосибирской исправительной колонии-поселения №8. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН по Новосибирской области.

Двое осужденных самовольно покинули территорию учреждения 22 октября 2022 года. Спустя несколько дней сбежавший Игорь Кащенко был задержан сотрудниками МВД и ФСИН в районе автовокзала в Барнауле. Второй осужденный Сергей Усаров был обнаружен представителями ФСИН в Советском районе Новосибирска.

Ранее сообщалось, что их отсутствие было выявлено в ходе плановой проверки осужденных. Отмечалось, что в колонии-поселении нет охраны, а заключенные могут передвигаться внутри территории без надзора, а иногда и за пределами, причем в гражданской одежде и с деньгами.