В сотрудницу фитнес-центра выстрелили из пистолета на фуд-корте в московском ТЦ

Сотрудницу одного из столичных фитнес-клубов ранили из пневматического пистолета на фуд-корте торгового центра. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 22 октября 2022 года в ТЦ «Тиара». По данным источника, в женщину выстрелил россиянин, который сидел в компании другого мужчины за столом напротив.

В результате происшествия девушке потребовалась госпитализация. В настоящий момент подозреваемый стрелок задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее стало известно, что житель Камчатки выстрелил из ружья в посетителя бара из-за грубого общения с женщинами.