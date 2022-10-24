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Синоптик рассказала о самых холодных днях на неделе в Москве

Вторник и среда, 25 и 26 октября, станут самыми холодными днями в столице на неделе. Об этом «Москве 24» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в ночь на вторник температура воздуха в городе понизится до -1...-3 градусов, по области будет до -4. В дневные часы воздух прогреется до 4...6 градусов. Прогнозируется переменная облачность, без осадков.

«В ночь на среду будет около 0, по области ожидается до -2 градусов. Дневная температура так же будет на уровне 4…6 градусов. Ближе ко второй половине дня начнется дождь», – уточнила Позднякова.

«Погода только 25–26 октября будет чуть ниже климатической нормы. Потом она вернется к норме и в выходные, может быть, даже на градус-полтора будет выше нормы», - говорит Татьяна Позднякова, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости».

«В ночь на 27 октября местами будет дождь, ночная температура уже положительная, в пределах 0…5 градусов. Дневная температура будет 4...8 градусов», – цитирует синоптика сайт «Подмосковье сегодня».

В пятницу и субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, продолжает специалист. Ночью прогнозируются положительные температуры в районе 1…6 градусов. В дневные часы воздух в эти дни прогреется до 4...9 градусов, заключила метеоролог.

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