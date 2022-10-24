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Вильфанд рассказал о погоде в европейской части России в ближайшие 1,5 месяца

Переменчивый характер погоды ожидает европейскую часть России до середины декабря. Это можно объяснить предзимьем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, которые приводит «Москва 24», теплые дни будут чередоваться с холодными, облачные – со светлыми, дождливые – с сухими. Более устойчивую погоду следует ожидать ближе к зиме, добавил метеоролог.

Вильфанд пояснил, что предзимье – это наиболее переменчивый сезон года в европейской части России.

Ранее Вильфанд рассказал, что на предстоящей неделе в столице ожидается резкое похолодание, передает сайт «Подмосковье сегодня». Днем температура воздуха не будет превышать 5 градусов, а ночью возможны заморозки от 0 до -5 градусов.

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