Спикер парламента Молдавии Гросу заявил о подготовке к новой волне украинских беженцев

Председатель молдавского парламента Игорь Гросу заявил в эфире телеканала ТVR Moldova что власти страны готовятся к приему новой волны беженцев с Украины.

«Мы должны быть готовы к волне зимних беженцев», — сказал он, призвав отнестись к вопросу «очень серьезно».

Ранее сообщалось, что страны Европейского союза готовятся к новому наплыву граждан Украины и принимают необходимые меры для того, чтобы справиться с ситуацией в будущем.

Газета Financial Times отмечает, что европейские страны разрабатывают планы по приему украинских мигрантов на фоне приближения зимы и повреждения энергетической инфраструктуры на территории Украины.

Как сказал один из источников издания, пожелавший остаться анонимным, Еврокомиссия (ЕК) выразила уверенность в том, что готова принять новых беженцев, поэтому в данный момент занимается обновлением чрезвычайных мер в сфере миграции.