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Нутрициолог дала советы, какие продукты лучше брать с собой в поездку

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Depositphotos

Собираясь в дорогу, стоит тщательно продумать, какую еду взять с собой. Например, вредные или скоропортящиеся блюда могут плохо сказаться на пищеварительной системе и доставить массу проблем. Нутрициолог и внешний консультант подписки «Пакет» от Х5 Елена Свиридова рассказала «Газете.Ru», подборка каких продуктов будет наиболее актуальна в срочной поездке.

«Чтобы есть было удобно, а также не было риска испачкать салон транспорта, еду стоит положить в отдельные контейнеры. Важно, чтобы блюда можно было есть в холодном виде, потому что в дороге вряд ли появится возможность их разогреть. Следует выбирать продукты без резкого запаха, чтобы не создавать дискомфорта окружающим», — рекомендует эксперт.

Если поездка предстоит долгая без возможности остановиться на основательный прием пищи, можно взять с собой блюда, которые смогут провести какое-то время в пути.

«Главное – съесть их не позже того, как они начнут портиться. Например, можно взять макароны из твердых сортов без добавок в виде мяса или сыра и картошку в мундире. Можно взять вареные яйца и курицу, но тут важно понимать, не доставит ли резкий запах неудобства вашим попутчикам. Если поездка займет несколько дней, а у вас будет возможность найти кипяток – для завтрака можно взять быстрорастворимые каши», — советует Свиридова.

От вредных снеков в дороге лучше отказаться – они могут нарушить работу пищеварительной системы. Для перекусов лучше выбрать орехи и сухофрукты. Если хочется взять что-то сладкого, свой выбор лучше остановить на натуральной пастиле и зефире.

«Для более плотного перекуса можно взять масло или плавленый сыр с хлебцами или лавашом. Масло и сыр лучше выбирать в вакуумной упаковке и съедать сразу же после вскрытия. Также можно взять тосты или маффины с не скоропортящейся начинкой, например, из хорошего джема или варенья», — подчеркнула специалист.

От газированных и сладких напитков в дороге лучше отказаться. Они не утоляют жажду и обладают мочегонным эффектом. Лучше заварить любимый чай в термосе и запастись достаточным количеством чистой питьевой воды, заключила Свиридова.

Ранее «Газета.Ru» писала про продукты, которые нужно есть во время простуды

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