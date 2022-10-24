Опрос: молодой специалист в среднем ищет работу в социальной сфере от 1 до 3 месяцев

Для трудоустройства в социальной сфере молодому специалисту в среднем требуется от одного до трех месяцев. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Российским государственным социальным университетом среди студентов РГСУ.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

При этом 32% респондентов не сталкивались с трудностями при поиске работы, а вот для 35% это оказалось сложной задачей.

Основными мотивами работодателей при отказе студентам, претендующим на замещение вакансий, выступает недостаток опыта. На это указал 61% принявших участие в исследовании. Впрочем, поскольку речь шла о студентах дневной формы обучения, то второй по значимости причиной стал неудобный график работы – более половины соискателей не смогли из-за этого принять предложение работодателя.

– Следует отметить, что студенты реалистично смотрят на вопросы заработной платы: более половины из них считают приемлемым доход в 40–60 тыс. рублей, – отметил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев. – Отсутствие завышенных ожиданий существенно упростит им трудоустройство после окончания вуза. В целом же исследование демонстрирует здоровый прагматизм молодого поколения при выходе на рынок труда, что тоже является позитивным трендом.

Желание в дальнейшем работать в социальной сфере выразили более 70% опрошенных, что говорит об осознанном выборе будущей профессии.

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