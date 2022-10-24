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Под Воронежем 11-летний мальчик несколько дней жил в квартире с телом матери

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Воронежской области 11-летний мальчик на протяжении нескольких дней жил в доме с телом умершей матери. Об этом сообщает «Вести Воронеж» со ссылкой на соседей семьи.

Инцидент произошел 12 октября 2022 года в селе Народное. В правоохранительные органы обратились школьные учителя — мальчик несколько дней не посещал школу, а его мать не предупредила о причине его отсутствия.

По прибытии в квартиру к семье сотрудники полиции нашли там ребенка, а в соседней комнате лежало тело женщины.

«По данному факту проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Труп отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Сейчас судьбой мальчика занимаются органы опеки», – уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили пьяного 49-летнего местного жителя и тело его приятеля. Соседи мужчины пожаловались на запах, который шел из его жилища. По прибытии сотрудники полиции нашли тело с огнестрельным ранением в глаз. По предварительным данным, погибший пролежал в квартире около 10 дней.

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