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Профессор Воронцова объяснила, почему диплом не гарантирует карьерный рост

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Global Look Press

Многие думают, что получение множества дипломов сделает их привлекательнее для работодателя и позволит занять высокую должность. О том, почему это миф, «Газете.Ru» рассказала доктор педагогических наук, профессор и автор онлайн-школы «Азбука Науки» Надежда Воронцова.

«Это не означает, что для карьеры диплом получать не нужно. Если вы строите профессиональную карьеру и ваша цель – высокооплачиваемая руководящая должность, диплом о профессиональном образовании необходим, как сама возможность старта в нужном направлении. Но диплом не станет гарантией вашего карьерного роста по той простой причине, что одного диплома для этого недостаточно», – считает эксперт.

По ее словам, для карьеры нужен не только диплом, но еще и дальнейший рост. Можно повысить свою квалификацию в нужном направлении и получить еще один диплом, можно пройти переподготовку по смежной специальности и расширить свои компетенции – и опять же получить диплом, можно пойти на второе высшее образование, например, юриста или психолога – они со всеми сферами деятельности сочетаются – и добавить очередной диплом в свою коллекцию. Но карьера от этого не станет успешнее.

«Следуя этим шагам, вскоре люди обнаруживают, что ничего не меняется. И здесь напрашивается понятие «вечный студент» – тот, кто любит учиться и не любит работать. Как быть? Выход есть. Надо выстраивать научную карьеру. Или, иными словами, карьеру ученого», – уверена доктор наук.

По ее словам, здесь есть два пути. Первый – для тех, кто хочет посвятить себя науке и стать доктором наук, профессором, академиком. Второй – для тех, кто хочет построить профессиональную карьеру и подкрепить ее ученой степенью. Здесь достаточно защитить кандидатскую диссертацию и ваш статус в профессии возрастет в разы.

«Совмещать профессиональную и научную карьеры можно и нужно. Просто вместо множества дипломов займитесь диссертацией. А чтобы это не было так страшно, кандидатская научного и доказательного текста по вашей специальности занимает всего 180 страниц текста. А написать ее можно без отрыва от основной работы. Тогда ваш карьерный рост быстро пойдет в гору», – уверена профессор Воронцова.

Недавний опрос показал, что молодой специалист в среднем ищет работу в социальной сфере от 1 до 3 месяцев.

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