В Пермском крае неизвестный с ножом взломал дверь и ворвался в школу

В Пермском крае неизвестный с ножом зашел в здание местной школы. Об этом сообщает портал 59.ru со ссылкой на администрацию города.

Инцидент произошел в учебном заведении №4 в городе Чайковский. Утром мужчина попытался пройти в здание через центральный вход, но дверь оказалась заперта. Тогда он начал пинать ее ногой.

После этого злоумышленник обогнул школу и зашел через запасной выход, взломав дверь. Внутри его уже ждали сотрудники правоохранительных органов, которых вызвал охранник при помощи тревожной кнопки.

По факту случившегося проводится проверка, подозреваемый задержан.

Ранее сообщалось, что в Петербурге правоохранители задержали россиянина, который пытался проникнуть в школу. Пьяный мужчина хотел войти в здание учреждения и вступил в конфликт с охранником, который не пропускал его через турникет. Тогда сотрудник нажал на «тревожную кнопку», и на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны.