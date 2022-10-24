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Портал «Рамблер» и HiFi-сервис «Звук» запустили проект «В ритме звезд»

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Depositphotos

На «Рамблер/гороскопах» появилось уникальное музыкально-астрологическое руководство на время солнечного и лунного затмений в период с 25 октября по 8 ноября, сообщает пресс-служба медиахолдинга Rambler&Co. Эксперты нового сервиса рассказывают о том, как знакам зодиака подготовиться к коридору затмений — переходу между солнечным и лунным, а «Звук» предлагает плейлисты для каждой из стихий.

Уточняется, что в проекте «В ритме звезд» знаки зодиака разделены на четыре стихии: земные, водные, огненные и воздушные. Для каждой из них на «Звуке» можно послушать плейлисты, которые позволяют гармонично подготовиться к кармическому астрологическому периоду, а на «Рамблер/гороскопах» почитать подробные советы.

Как рассказала продуктовый маркетолог аудиосервиса «Звук» Юлия Родионова, по данным ВЦИОМ за 2021 год, 71% россиян считают астрологию важным источником знаний о себе и мире. В 2019 году такого мнения придерживалось всего 15% опрошенных.

При этом 58% респондентов, отметила представитель «Звука», учитывают астрологические прогнозы, прежде чем принимать ключевые решения.

«Мы решили создать проект, который будет отвечать запросам этой целевой аудитории, и проверить, как он повлияет на количество скачиваний приложения и прослушиваний треков внутри сервиса», — сказала Родионова.

«Совсем недавно закончился ретроградный Меркурий, а скоро начинается коридор затмений. Этим проектом мы хотели помочь пользователям к нему подготовиться. Наш астролог написала советы для каждого знака зодиака о том, как использовать этот период, чтобы наполнить себя силами, а музыкальные плейлисты на Звуке помогут настроиться», — поделилась руководитель проекта «Рамблер/гороскопы» Каролина Лоова.

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