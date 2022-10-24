Вице-премьер Чернышенко: новые регионы получат доступ к вещанию российских телеканалов

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко заявили, что новые регионы России получат доступ к вещанию российских телеканалов и льготный доступ к российским видеосервисам. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса. Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости», — пояснил вице-премьер.

Чернышенко добавил, что целевой показатель доступности двух мультиплексов и трех радиоканалов составляет 95%. ВГТРК также откроет свои отделения на присоединенных территориях.

Ранее Чернышенко говорил, что присоединившиеся к России территории получат телефонный код +7, для этого были выделены необходимые емкости. Кроме того, новые территории можно будет подключить к государственным информационным системам, включая портал Госуслуг.