Канцлер Шольц сообщил о прибытии в Германию около 1 млн украинских беженцев с начала СВО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что с февраля германскую границу пересекли около 1 млн украинских беженцев. Об этом он сказал во время открытия V германо-украинского экономического форума в Берлине, передает ТАСС.

По его словам, эти люди были и остаются для Германии «очень желанными».

«Я хотел бы поблагодарить компании, <...> и я также хотел бы поблагодарить учителей, которые приветствуют почти 200 тыс. украинских детей в германских школах», — сказал политик.

Он также выразил надежду, что украинцы продолжат оставаться «мостом» между ФРГ и Украиной в будущем.

Ранее сообщалось, что миграционная организация в Литве подключилась к размещению украинских беженцев.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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