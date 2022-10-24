TV2: полиция Норвегии задержала двоих россиян за съемку военных объектов

Полиция норвежской провинции Нурланн задержала двух граждан России за съемку военных объектов, но они не признают вину. Об этом сообщает TV2.

«Два гражданина России задержаны полицейскими в Нурланне. По данным наших источников, они подозреваются в том, что вели съемку военных объектов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что российские граждане были задержаны 22 октября. Вопрос об избрании меры пресечения должен быть рассмотрен 24 октября.

При этом задержанные россияне заявляют, что приехали в страну в туристических целях, и не признают вину. Кроме того, полиция не уточняет, какие именно объекты они снимали на камеру.

Также, по информации телекомпании, за последние две недели на севере Норвегии были задержаны семь граждан РФ с дронами, четырех освободили после нескольких дней ареста.

22 октября газета Bergens Tidende также сообщала о задержании россиянина за использование беспилотника.

После начала специальной военной операции России на Украине власти Норвегии ввели запрет на использование гражданами России беспилотников.