Украинские СМИ сообщили об ажиотажном спросе на генераторы и свечи в стране

На фоне сложностей с электроснабжением жители Украины начали скупать генераторы, фонарики, газовые баллоны и свечи. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на представителей торговых сетей.

«Наблюдается ажиотаж и резкий рост спроса на генераторы, зарядные станции, газовые баллоны, свечи, фонари, источники бесперебойного питания, лампы на аккумуляторах и другое», — говорится в сообщении.

Согласно приведенным представителем сети данным, спрос на генераторы увеличился в 6-7 раз, а по сравнению с осенью прошлого года — в 15 раз. Он отметил, что в некоторых магазинах этот товар стал дефицитом.

«Генераторы сейчас найти очень сложно - все уже раскупили», — отметил глава староконстантиновского коммунального предприятия Хмельницкой области «Тепловик» Александр Душенко, добавляя, что имеющиеся на рынке модели «подорожали вдвое».

Исполнительный директор Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий ранее заявил, что Украина в этот отопительный сезон может импортировать электроэнергию из европейских стран.