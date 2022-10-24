Рособрнадзор планирует со следующего года присылать тесты ЕГЭ по интернету

Рособрнадзор планирует отказаться от CD-дисков для доставки экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В Рособрнадзоре, ссылаясь на слова руководителя Игоря Круглинского, пояснили, что в 2023 году планируется полностью отказаться от доставки экзаменационных материалов в места проведения тестирований на CD-дисках.

«Во все регионы экзаменационные материалы ЕГЭ будут передаваться по сети «Интернет», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что в едином госэкзамене появятся задания, связанные со специальной военной операцией на Украине, после внесения соответствующих изменений в учебники истории и рабочие программы.

О главных изменениях, которые были внесены в школьное обучение читайте в материале «Газете.Ru».