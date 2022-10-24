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В Петербурге девушка ударила ножом соседа, пинавшего котенка

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор местной жительнице Антонине Комиссаровой, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел 26 января 2022 года в коммунальной квартире по проспекту Маршала Жукова. Девушка увидела соседа, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Он агрессивно обращался с котенком: швырял его, пинал, бил. Петербурженка попросила мужчину прекратить, и между ними произошел конфликт.

Сосед схватил девушку за волосы, после чего она взяла нож и ударила его один раз в левое бедро, нанеся тяжкий вред здоровью.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее сообщалось, что мужчина избил маленького пуделя на парковке возле дома в Бугульме. Женщина начала ругаться с хозяйкой пуделя — собака якобы агрессивно себя вела. Позже к диалогу подключился муж испугавшейся дамы. Он пнул собаку и несколько раз ударил ее по морде.

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