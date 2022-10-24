Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Форвард «Барселоны» Левандовски заходил в раздевалку... 18:22
Путин назвал грядущее десятилетие самым важным после окончания Великой... 18:21
Путин назвал хамством «признание Запада в финансировании... 18:18
Путин: «цап-царап» — и Запад прикарманил... 18:17
CD Projekt RED бесплатно отдает первую часть «Ведьмака» 18:16
В Одессе мемориалы с названиями российских городов-героев... 18:15
Путин: США нечего предложить миру, кроме сохранения своего... 18:13
Путин рассказал, с кем себя ассоциирует... 18:12
Бывший участник Oasis Ноэл Галлахер намекнул на новый альбом 18:10
Geely Atlas нового поколения подешевел в Китае после дебюта 18:09

Коллектив украинской «Мотор Сич» выступил в защиту задержанного директора Богуслаева

close
100%
Телеграм-канал «Служба безпеки Украни»

Коллектив работников украинского предприятия «Мотор Сич» обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову и временно исполняющему обязанности главы СБУ Василию Малюку с выступлением в защиту ранее задержанного директора Вячеслава Богуслаева. Соответствующее заявление коллектива опубликовано на сайте завода.

«Мы, запорожские моторостроители, глубоко обеспокоены задержанием нашего директора из-за таких возмутительных обвинений», — сказано в обращении. В нем сотрудники «Мотор Сич» также заявили, что «нельзя» подобным образом относиться к человеку, который посвятил всю жизнь Украине и, «рискуя собственной жизнью», работает.

В обращении также подчеркивается, что работники завода «искренне верят» в невиновность Богуслаева, который всегда заботился «о светлом будущем непокоренной Украины».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия по подозрению в госизмене.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+