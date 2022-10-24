Украинский суд арестовал директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич»

Суд в Киеве арестовал директора департамента внешнеэкономической деятельности «Мосто Сич» Олега Дзюбу, сообщает РИА Новости, ссылаясь на украинский медиа-проект «Граты».

Ранее Служба безопасности Украины подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

«Шевченковский суд Киева отправил под арест на два месяца начальника департамента внешнеэкономической деятельности компании «Мотор Сич» Олега Дзюбу», — пишет медиа-проект.

В СМИ отметили, что журналистов пустили только на оглашение решения. Арестованный отказался комментировать ситуацию.

Ожидается, что решение о мере пресечения Богуслаеву будет вынесено сегодня.

Представитель госкорпорации «Ростех», комментируя задержание сотрудников «Мотор Сич», заявил, что Россия провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов. Президента украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева СБУ обвиняет в поставках двигателей для военных вертолетов РФ.