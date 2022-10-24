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Посетительница британского McDonald's обнаружила личинок в кетчупе

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Pen News

Посетительница британского McDonald's обнаружила в кетчупе личинок, пишет Daily Star. По словам женщины, от увиденного ей стало плохо.

Женщина по имени Коринн рассказала, что теперь не знает, вернется ли она еще раз в какой-либо ресторан из сети. По ее словам, она сделала заказ и ждала, пока его приготовят, когда решила подойти к дозатору с кетчупом, чтобы набрать соус.

«Я увидела, как внутри шевелятся личинки. Рядом была другая женщина, которая сделала противное лицо и ушла», — вспоминает британка.

Коринн рассказала об увиденном сотрудникам фастфуда, которые ей сначала не поверили. Затем к ней подошел менеджер, сообщивший, что кетчуп стоит там давно, поэтому им никто не пользуется.

В McDonald's заявили, что расследуют инцидент и примут необходимые меры, чтобы подобного больше не повторялось.

«Безопасность пищевых продуктов и гигиена имеют для нас первостепенное значение», — говорится в заявлении.

Ранее в США в работника McDonald's выстрелили из-за холодной картошки фри.

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