Двое французских туристов угнали в Венеции гондолу, сообщает газета Corriere del Veneto.

Молодые люди в возрасте около 20 лет отвязали припаркованную на ночь гондолу и проплыли на ней по Гран-каналу, но потом их заметили сотрудники одного из отелей. Нарушителей задержала полиция.

Владелец гондолы намерен потребовать от туристов от 10 до €15 тыс. По его словам, они выбросили в воду декор лодки, подушки и документы, пропажа которых не дает ему вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что столичная полиция разыскивает похитителей автомобиля Lada, который принадлежит члену сборной России и тренеру по мотокроссу Антону Сидорову.

Отмечается, что спортсмен заявил об угоне своего автомобиля Lada накануне днем. По его словам, неизвестный мужчина сел в заведенное авто на Крылатской улице в Москве и уехал. При этом злоумышленник, по словам Сидорова, был полуголым.

Позже машину видели на МКАД.