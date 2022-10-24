Более миллиона жителей России и Белоруссии посетили выставку-музей «Поезд Победы»

Более миллиона жителей России и Белоруссии за двухлетний сезон посетили выставку-музей «Поезд Победы» — единственную в мире иммерсивную инсталляцию в составе поезда, рассказали в пресс-службе проекта.

Стартовав в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве, «Поезд Победы» проделал путь в 110 тыс. километров, останавливаясь в 124 городах и 67 регионах двух стран. После техосмотра и обновления экспозиции «Поезд Победы» продолжит свой путь по российским городам в следующем году.

«Сегодня как никогда важно показать молодежи, что за их спиной — поколения людей, сделавших все возможное и невозможное для жизни в свободной стране. Проект «Поезд Победы» — именно о том, сколько сил, мужества и желания выстоять было у их дедов и прадедов», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В основе экспозиции поезда- выставки — документальная история о войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Иммерсивный музей располагается в девяти вагонах, каждый посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны

На протяжении всего периода работы выставка пополняется, — так, в этом году в поезде появились вагоны с экспозициями об истории русского Донбасса. В настоящее время идет подготовка экспозиции Нюрнбергского и Хабаровского процессов, которая запланирована к открытию в декабре этого года.