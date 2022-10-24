Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин: «цап-царап» — и Запад прикарманил... 18:17
CD Projekt RED бесплатно отдает первую часть «Ведьмака» 18:16
Путин назвал хамством «признание Запада в финансировании... 18:18
В Одессе мемориалы с названиями российских городов-героев... 18:15
Путин: США нечего предложить миру, кроме сохранения своего... 18:13
Путин рассказал, с кем себя ассоциирует... 18:12
Бывший участник Oasis Ноэл Галлахер намекнул на новый альбом 18:10
Geely Atlas нового поколения подешевел в Китае после дебюта 18:09
В Москве девочка проглотила игрушечную черепашку 18:09
Канделаки показала фото израильского паспорта Собчак 18:08

Более миллиона жителей России и Белоруссии посетили выставку-музей «Поезд Победы»

close
100%
Пресс-служба «Поезда Победы»

Более миллиона жителей России и Белоруссии за двухлетний сезон посетили выставку-музей «Поезд Победы» — единственную в мире иммерсивную инсталляцию в составе поезда, рассказали в пресс-службе проекта.

Стартовав в октябре 2020 года с Белорусского вокзала в Москве, «Поезд Победы» проделал путь в 110 тыс. километров, останавливаясь в 124 городах и 67 регионах двух стран. После техосмотра и обновления экспозиции «Поезд Победы» продолжит свой путь по российским городам в следующем году.

«Сегодня как никогда важно показать молодежи, что за их спиной — поколения людей, сделавших все возможное и невозможное для жизни в свободной стране. Проект «Поезд Победы» — именно о том, сколько сил, мужества и желания выстоять было у их дедов и прадедов», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В основе экспозиции поезда- выставки — документальная история о войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Иммерсивный музей располагается в девяти вагонах, каждый посвящен отдельной вехе Великой Отечественной войны

На протяжении всего периода работы выставка пополняется, — так, в этом году в поезде появились вагоны с экспозициями об истории русского Донбасса. В настоящее время идет подготовка экспозиции Нюрнбергского и Хабаровского процессов, которая запланирована к открытию в декабре этого года.

Все новости на тему:
Цивилизация
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+