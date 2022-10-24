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На Алтае на выбившего зубы малолетнему инвалиду монтажника завели уголовное дело

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Республике Алтай завели уголовное дело на мужчину, который выбил школьнику зубы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Горно-Алтайске в одном из жилых домов на Коммунистическом проспекте 12 октября 2022 года. Мужчина, работавший монтажником, ударил инвалида детства. В результате медики диагностировали у ребенка выбитые зубы и травму носа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчину отправили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области прокуратура обязала школьницу самостоятельно выплатить 50 тыс. рублей девочке, которую она избила. В школе между двумя ученицами произошел словесный конфликт, в результате которого одна из девочек получила травму головы и грудной клетки. Ребенка госпитализировали в больницу.

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