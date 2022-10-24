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В Сочи двое туристов пропали после похода в горы

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Global Look Press

В горах Сочи ищут двух туристов, которые не вернулись из похода. Об этом сообщает пресс-служба регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

К спасателям обратилась женщина и рассказала, что ее 19-летний сын отправился с приятелем в горы и пропал. Точного маршрута они никому не сообщили — известно, что молодые люди шли в сторону истока реки Чвижепсе.

«Парни планировали одним днем сходить в поход и поздно вечером 23 октября выйти в город, также женщина рассказала, что вчера около 21.00 с потерявшимися была связь, и они сказали, что видят вдали огни села Медовеевка», — уточнили в МЧС.

На поиски мужчин были направлены спасатели.

Ранее сообщалось, что в Таиланде разыскивают 53-летнюю туристку из России. Женщина пропала 20 октября 2022 года. Она вышла из отеля и не вернулась. Ее вещи позднее были найдены на берегу. По предварительной версии местных правоохранительных органов, туристка могла сперва пробыть некоторое время на пляже, а после зайти в воду.

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