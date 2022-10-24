Кабмин России утвердил новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение

Кабмин России утвердил новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, замеры теперь можно проводить только в присутствии двух понятых либо с фиксацией проверки с помощью видео. Причинами проверки могут стать запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее поведение.

Ранее о намерении бороться со статистикой гибели в «пьяных» ДТП заявил зампредседателя правительства России, председатель комиссии по безопасности дорожного движения Марат Хуснуллин.

По мнению Хуснуллина, необходимо снизить количество допустимых долей промилле алкоголя в крови за рулем.

Как пишут «Ведомости», борьба за «промилле» шла в начале 2010-х гг. С 2008 г. в России действовали нормы допустимого уровня алкоголя в крови водителя (0,3 промилле) и в выдыхаемом им воздухе (0,15 промилле).