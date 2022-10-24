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«АиФ»: «Военторг» не имеет отношения к скачку цен на военную амуницию

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

АО «Военторг» не имеет отношения к скачку цен на военную амуницию, сообщает сайт «Аргументы и факты».

Как отмечает издание, «военторгом» называют любой магазин, где продается военная амуниция. Однако к связанному с Минобороны России АО «Военторг» они не имеют никакого отношения.

«Небольшие лавочки с названиями типа «Атака», «Окоп», «Военное снаряжение» и пр. не имеют отношения к АО «Военторг». В Москве они
закупаются в основном на рынке «Садовод», где сейчас целая линия товаров военного обмундирования и ежедневный ажиотаж. Сюда же едут продавцы и из других регионов», — отмечается в тексте.

При этом сам «Военторг» наряду с другими видами деятельности производит и поставляет в военные части и дочерним компаниям именно вещевое имущество. То есть форменные комплекты или отдельные их части (брюки, рубашки, кители). Причем основной ассортимент вообще не имеет отношения к военной форме. Там продают обычные вещи с армейской символикой, которая служит популяризации армии в широких кругах общества, в том числе для женщин и детей. Эти товары можно приобрести в розницу как в официальном интернет-магазине, так и в магазинах «дочек»: «Военторг-Восток», «Военторг-Центр», «Военторг-Юг», «Военторг-Запад», «Военторг-Москва» и «Военторг-Ритейл».

В издании подчеркнули, что официальный «Военторг» не занимается реализацией специального снаряжения (бронежилетов, разгрузок, подсумков и др.).

Кроме того, генеральный директор АО «Военторг» В. В. Павлов сообщил, что в период с августа по сентябрь этого года увеличения цен на товары, реализуемые в торговых сетях дочерних обществ, не было. Об этом говорится в письме на имя заместителя руководителя ФАС Т. В. Нижегородцева, копия которого есть в распоряжении редакции сайта «Аргументы и факты».

Также редакция сообщила, что располагает копией письма гендиректорам «дочек» «Военторга» за подписью генерального директора, в котором дан ряд рекомендаций о недопущении повышения цен.

«Определить размер наценки не более 15% на товары, относящиеся к военному вещевому имуществу, востребованному у мобилизованных граждан и добровольцев», — говорится в письме.

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