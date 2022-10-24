Украинцы предложили переложить национальный алфавит на латиницу

Петицию с предложением перевести украинский алфавит с кириллицы на латиницу появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского, пишет ТАСС.

«Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита», — говорится в петиции.

В описании авторы не назвали конкретные причины для изменений, написав лишь, что их «достаточно» и они «очевидны».

Для того, чтобы обращение попало на стол к главе государства, петиции необходимо собрать не менее 25 тысяч подписей.

Аналогичная петиция уже была зарегистрирована в июне.

До этого, в 2021 году Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступал за переход страны с кириллицы на латиницу.