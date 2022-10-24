Украинский суд арестовал директора «Мотор Сич» на 60 дней

Суд на Украине арестовал директора украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на 60 дней, сообщает Служба безопасности Украины.

«В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

В СБУ уточнили, что задержанные подозреваются в госизмене (ст.111-1 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УК).

Утверждается, что задержание прошло в рамках уголовного производства относительно незаконных поставок от «Мотор Сич» товаров военного назначения «для российской штурмовой авиации».