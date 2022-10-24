Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Адвокат Витаса рассказал о причинах конфликта в караоке 17:12
Надежда Бабкина выступит в качестве приглашенного члена жюри... 17:10
В Чехии суд вынес приговор двум мужчинам за высказывания об... 17:08
В Подмосковье мужчина выжил после того, как его сбил поезд 17:08
Захарова прокомментировала блокировку англоязычного аккаунта МИД РФ... 17:07
Наблюдатели Евросоюза начали первое патрулирование на границе... 17:07
Массовая авария с участием 7 машин произошла в Сочи 17:06
Зоологи предположили, что культурные отличия возникают из-за генов 17:05
Британский школьник написал книгу, ставшую бестселлером 17:03
Муж Собчак Богомолов рассказал, где находится 17:03

Украинский суд арестовал директора «Мотор Сич» на 60 дней

Суд на Украине арестовал директора украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева на 60 дней, сообщает Служба безопасности Украины.

«В течение следующих 60 дней, пока следователи СБУ будут осуществлять досудебное расследование, он не сможет выйти из изолятора», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале.

В СБУ уточнили, что задержанные подозреваются в госизмене (ст.111-1 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 УК).

Утверждается, что задержание прошло в рамках уголовного производства относительно незаконных поставок от «Мотор Сич» товаров военного назначения «для российской штурмовой авиации».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+