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В СПЧ назвали «омерзительными» слова Красовского об украинских детях

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Антон Красовский/VK

В Совете по правам человека РФ прокомментировали слова бывшего журналиста RT Антона Красовского, призывавшего «топить украинских детей». Об этом пишет СПЧ в своем Telegram-канале.

«Подобные высказывания абсолютно неприемлемы с точки зрения журналисткой этики, с точки зрения человеческой», — сказал член СПЧ, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Другой член совета — адвокат Шота Горгадзе — отметил, что слова Красовского «омерзительны и очевидно являются прямым основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела».

В то же время журналистка Ева Меркачева указала, что журналист не должен «умножать ненависть и вражду, призывать к насилию». По ее мнению, Красовский является «просто примером развития недуга, который перешел в диагноз».

Журналист RT Красовский призвал «топить украинских детей» 20 октября. Впоследствии главред телеканала Маргарита Симоньян сообщила, что приостанавливает сотрудничество с ведущим. А в Следственном комитет заявили о начале проверки высказываний Красовского. При этом сам журналист принес извинения «всем, кто обалдел от этого».

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