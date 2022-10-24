Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Адвокат Витаса рассказал о причинах конфликта в караоке 17:12
Надежда Бабкина выступит в качестве приглашенного члена жюри... 17:10
В Чехии суд вынес приговор двум мужчинам за высказывания об... 17:08
В Подмосковье мужчина выжил после того, как его сбил поезд 17:08
Захарова прокомментировала блокировку англоязычного аккаунта МИД РФ... 17:07
Наблюдатели Евросоюза начали первое патрулирование на границе... 17:07
Массовая авария с участием 7 машин произошла в Сочи 17:06
Зоологи предположили, что культурные отличия возникают из-за генов 17:05
Британский школьник написал книгу, ставшую бестселлером 17:03
Муж Собчак Богомолов рассказал, где находится 17:03

Жительница Челябинской области обратилась в больницу с вывихом, а ушла с переломом

close
100%
Depositphotos

В Челябинской области местная жительница обвинила медиков в нанесении ей травмы. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Инцидент произошел в Златоусте. Женщина обратилась в травмпункт с вывихом. Врач попытался вправить ей конечность, она закричала от боли. Второй рентген показал, что у пациентки сложный перелом со смещением.

Женщину отправили в отделение травматологии, где ей вставили титановые пластины.

В больнице в свою очередь отрицают нанесение травмы. По словам пресс-секретаря, изначально пациентке поставили диагноз «перелом-вывих левого плеча с отрывом большого бугорка».

Пострадавшая обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором просит разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Республике Бурятия утвердили приговор в отношении врача-реаниматолога, обвиняемого в смерти малолетнего пациента. Ребенок поступил в медицинское учреждение с бронхитом — из-за кислородного голодания его мозг получил необратимые изменения, приведшие к смерти.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+