Жительница Челябинской области обратилась в больницу с вывихом, а ушла с переломом

В Челябинской области местная жительница обвинила медиков в нанесении ей травмы. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Инцидент произошел в Златоусте. Женщина обратилась в травмпункт с вывихом. Врач попытался вправить ей конечность, она закричала от боли. Второй рентген показал, что у пациентки сложный перелом со смещением.

Женщину отправили в отделение травматологии, где ей вставили титановые пластины.

В больнице в свою очередь отрицают нанесение травмы. По словам пресс-секретаря, изначально пациентке поставили диагноз «перелом-вывих левого плеча с отрывом большого бугорка».

Пострадавшая обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором просит разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Республике Бурятия утвердили приговор в отношении врача-реаниматолога, обвиняемого в смерти малолетнего пациента. Ребенок поступил в медицинское учреждение с бронхитом — из-за кислородного голодания его мозг получил необратимые изменения, приведшие к смерти.