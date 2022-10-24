Финские сейсмологи сообщили о четырех сейсмособытиях у «Северного потока» в Финском заливе

Финский Сейсмологический институт сообщил, что зафиксировал четыре сейсмических события неясного происхождения в Финском заливе в районе прохождения «Северного потока», сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщения автоматического бота организации.

Известно, что события произошли 20 и 21 октября, но финские СМИ обратили на них внимание только 24 октября.

Сейсмологи говорят, что взрывы произошли в территориальных водах России примерно в 40 километрах к юго-западу от Выборга. Из информации на карте с сайта «Газпрома» следует, что примерно в этом районе проходит нитка газопровода «Северный поток».

Точное расстояние от мест сейсмособытий до самого трубопровода в настоящее время не определено.

Сейсмособытия происходили с 12:35 до 18:32 по московскому времени: в 12:35 зарегистрирован толчок магнитудой 2,0, в 14.02 - магнитудой 1,5, в 17:54 - магнитудой 1,5, в 18:32 - магнитудой 1,4.

Другое сейсмособытие было зарегистрировано 21 октября примерно в этом же районе в том же промежутке времени.

Сейсмолог Сейсмологического института университета Хельсинки Яри Корстрёма полагает, что имеют место сравнительно небольшие взрывы, примерно 50-100 килограммов взрывчатки. Догадки о причинах случившегося эксперт строить отказался.

Теракты на газопроводах произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключили, что это была целенаправленная диверсия.