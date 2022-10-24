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В Индонезии мужчина схватил напавшего на него редкого тигра за лапу и спугнул его

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Toby Melville/Reuters

В Индонезии редкий тигр напал на работника плантации, но он спасся, схватив хищника за лапу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Животное пришло на плантацию, когда сотрудники отдыхали. Один из мужчин проснулся и увидел в двух метрах от себя суматранского тигра. Он закричал и хищник бросился на него.

Чтобы отпугнуть животное, мужчина схватил его за лапу, пока тот кусал его за голову. В итоге индонезийцу удалось оттолкнуть тигра, а его коллегам --заставить его убежать в джунгли.

Пострадавшего госпитализировали — врачи наложили ему 20 швов на голове.

Ранее сообщалось, что индийские органы охраны дикой природы поймали тигра, которого подозревают в убийстве 13 человек за 10 месяцев. Пятилетний самец был усыплен транквилизаторами. Считается, что он убил людей в отдаленных лесных районах западного штата Махараштра с декабря прошлого года, в том числе двоих за один день. Его последнее убийство произошло в прошлом месяце.

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