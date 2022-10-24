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Губернатор Брянской области Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях

Губернатор Богомаз сообщил о взрыве на железнодорожных путях Брянской области

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Depositphotos

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своем Telegram-канале о том, что на перегоне между населенными пунктами сработало неизвестное взрывное устройство.

По сообщению чиновника, взрыв произошел вечером 24 октября между населенными пунктами Новозыбков и Злынка.

«Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет», — сказал глава региона.

Он добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

18 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что движение поездов в регионе временно приостановлено из-за обстрела территории железнодорожной станции в одном из сел. Тогда сообщалось о повреждении контактной сети железнодорожных путей.

Позже, 22 октября, Крымская железная дорога запретила делать фото и видео с поездами и объектами дороги.

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