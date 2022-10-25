Эксперт объяснил, откуда берется тяга к сладкому и чем его заменить

Практически каждый человек когда-нибудь сталкивался с тем, что организм буквально «просит» сладкого. Когда мы потребляем высококалорийную пищу, богатую сахарами, происходит выброс дофамина и других нейромедиаторов – так мозг вознаграждает человека за найденную еду. Об этом «Газете.Ru» рассказала менеджер по продукту протеиновых десертов «FITKIT» Артем Верис.

По словам эксперта, сладкий вкус сам по себе вызывает чувство вознаграждения – по этой причине люди часто тянутся к сладостям, чтобы утешить себя в плохом расположении духа или поощрить в хорошем. Однако такое стремление может быть чревато развитием ожирения, диабета, булимии и других заболеваний, которые могут привести к серьезным последствиям.

«Ученые уже нашли решение, как справиться с тягой к вредным продуктам – они создали целый ряд подсластителей и сахарозаменителей. Это натуральные или искусственные вещества, которые обладают сладким вкусом, но содержат значительно меньше калорий или не содержат их совсем. Например, чтобы сделать чай слаще, достаточно добавить несколько миллиграмм подсластителя стевиозида. Поскольку 1 грамм в 300 раз слаще сахара, то для необходимого уровня «сладости» его нужно в 300 раз меньше», – говорит Верис.

И отмечает, что сахарозаменители, в отличие от подсластителей, гораздо удобнее использовать в готовке – они приблизительно равны по объему и сладости сахару. Согласно статистике, люди, предпочитающие сахарозаменители сахару, обычно потребляют меньше калорий из-за меньшего количества углеводов, которые получают с едой.

«Чтобы чувствовать себя здоровым, нужно полностью отказаться от сладкого, но для большинства людей это может стать проблемой, ведь любые строгие ограничения в диете часто приводят к срывам. Если вы любите сладкое и не хотите от него отказываться, хорошей альтернативой станут продукты с низким содержанием сахара или без сахара вообще», – рекомендует эксперт.

Кроме того, на рынке существует большое количество десертов, в приготовлении которых используется растворимая клетчатка и низкокалорийные сахарозаменители – альтернативой может стать любой из них. Особое внимание стоить обратить на продукты с высоким содержанием белка, будь то печенья или пирожные – они позволят не только отказаться от сахара, но и сохранить оптимальное соотношение по макронутриентам.

«Батончики из орехов и сухофруктов – тоже неплохая альтернатива, но в этом случае стоит внимательно относиться к ингредиентам. Мюсли с воздушным рисом, политые шоколадом, точно не будут полезнее обычной конфеты», – констатировал Артем Верис.

Еще один способ побороть тягу к сладкому – приготовить правильные десерты самостоятельно. Лучше это делать с использованием сахарозаменителей. Например, аллюлозы, которая подходит для приготовления десертов и напитков, но в отличии от классического сахара, не влияет на уровень инсулина и сахара в крови и содержит в 10 раз меньше калорий.

«Главный совет для тех, кто хочет сократить количество сладкого в питании – создавать комфортные для себя условия и не издеваться над собой. Не стоит делать слишком большие интервалы между приемами пищи, чтобы у мозга не было соблазна восполнить недостаток энергии с помощью шоколадки. Но если сладкого все же захотелось, не идите на сделку с совестью, а просто подберите для себя любой низкоуглеводный десерт по вкусу или приготовьте его самостоятельно», – заключил эксперт.

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