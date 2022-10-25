Психолог назвала «симптомы» токсичности, которые могут проявиться в каждом

Многие люди проявляют токсичное поведение, даже не осознавая этого. О том, как распознать в себе токсичность, «Газете.Ru» рассказала психолог Елена Костюк.

По словам эксперта, токсичный человек – тот, кто регулярно проявляет действия и поведение, которые причиняют боль другим или иным образом негативно влияют на жизнь окружающих людей.

«Есть несколько наиболее распространенных моделей поведения, которые могут развиться даже у хороших людей и которые могут навредить окружающим. Первый – постоянный сарказм. Остроумная реплика может быть смешной в «Теории большого взрыва», но в реальной жизни она может причинить кому-то боль. Поэтому, прежде чем открыть рот, спросите себя: «Что бы я чувствовал, если бы делился чем-то о своей жизни или мыслях, а кто-то дал мне такой ответ?» – рекомендует психолог.

Второй «симптом» токсичности – соревнование «у кого хуже». Ведь рассказывать кому-то о том, как вы пережили аналогичный опыт, отличается от попыток показать, что у вас было хуже. Когда человек пытается убедить кого-то, что ситуация не так уж плоха, он фактически обесценивает его опыт и отчуждает его.

«Осознайте, почему вы чувствуете необходимость «соревноваться» – потому что это единственный способ почувствовать себя признанным или почувствовать некоторую передышку от своего опыта? Если вам трудно выразить сочувствие к кому-то другому, спросите себя о том, что бы я хотел, чтобы кто-то сказал мне в такой ситуации?» – советует Костюк.

И называет третий признак токсичного поведения – вы хотите всем помочь и все исправить. Так, некоторые из нас от природы являются «спасателями и решателями», но это форма эмоционального труда, и по мере того, как работа накапливается, накапливаются страдания и обиды.

«Другие люди и их проблемы – это не наши проекты, и то, что мы можем решить проблему, не означает, что мы должны это делать – ответственность лежит непосредственно на держателе проблемы, который может даже не видеть в этом проблемы», – считает эксперт.

Четвертый «токсичный» симптом – указывать на чьи-то недостатки, чтобы помочь измениться или просить кого-то «поменять мышление». Так, уверена эксперт, в первом случае человеку будет обидно и больно, а во втором – он может перестать справляться со своими эмоциями, так как перестанет их чувствовать из-за того, что кому-то «токсичному» они кажутся социально неприятными.

«Мы часто говорим друг другу просто «взбодриться» или «перестать так думать», эффективно применяя когнитивный фотошоп к нашим «негативным». Но накладывать на все рациональный фильтр нерационально. Ведь единственный способ справиться со своими эмоциями и трудными ситуациями – это чувствовать их. Мы должны полностью признать их роль в нашей жизни как сигналов и источников мудрости, а не «просто смириться с этим», – отметила Костюк.

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