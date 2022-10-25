Россияне рассказали, какие рабочие ситуации пугают их больше всего

В преддверии Хэллоуина образовательная компания «Нетология» провела опрос среди специалистов о том, какие ситуации на работе пугают их больше всего. В опросе приняли участие 2210 человек — специалисты как сферы ИТ и диджитал, так и других «нецифровых» отраслей. С результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Больше всего на работе специалистов пугает ситуация, когда приходится долго и упорно выполнять задачу, результат которой впоследствии оказывается никому не нужным — 40,1%. Люди также боятся, что во время работы не сохранится документ, отключится интернет или прервется связь в Zoom в самый ответственный момент — эта ситуация набрала 34,3% голосов.

Сотрудников пугает, когда руководитель или заказчик не дает внятную обратную связь по задаче или проекту, потому что становится непонятно, что конкретно нужно поправить (32,7%). Завершает рейтинг «самых пугающих» ситуаций отсутствие четкого технического задания, когда при этом задачу нужно выполнить срочно (29,1%).

Также 25,4% респондентов боятся ситуации, когда срочную задачу им ставят за 10 минут до конца рабочего дня. 23,4% специалистов пугает необходимость тратить время на составление отчетов ради отчета. Участников опроса тревожат ситуации, когда партнеры или коллеги срывают дедлайн, но не предупреждают об этом (22,3%).

Еще к пугающим ситуациям специалисты отнесли флуд в рабочих чатах (21,8%) и делегирование задачи сотруднику, который забыл ее выполнить (18,4%). Примечательно, что 15,5% респондентов перед каждым звонком очередному клиенту испытывают страх как в первый раз.

Тем временем больше всего специалистов отпугивают руководители, которые поддерживают токсичное общение в коллективе либо не предпринимают никаких действий, чтобы наладить дружескую и спокойную атмосферу среди подчиненных — 21%.

18,9% респондентов боятся работать с руководителем, который в случае неприятной ситуации ищет виноватого, но никогда не возьмет ответственность на себя. Еще 18,4% отметили, что их пугают руководители, которые контролируют каждое действие сотрудника, не давая свободы действий и самостоятельного принятия решений в рамках своих компетенций.

Отпугивают респондентов и руководители-тираны, которые выжимают из сотрудников все силы (14,3%). А также руководители, которые не соблюдают субординацию и нарушают личные границы (11,9%), не интересуются развитием сотрудников и не предпринимают к этому никаких действий (9,1%).

В меньшей степени специалистов пугает руководитель, который равнодушен в сотрудникам и не пытается сблизиться с ними (5,2%). И только 1,1% заявили, что их отталкивает руководитель, который «душит» сотрудников своей заботой о них.

Ранее сообщалось, что молодой специалист в среднем ищет работу в социальной сфере от одного до трех месяцев.