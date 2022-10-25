РИА Новости: пожар произошел на территории шахты «Луганская» в ЛНР

Пожар произошел на территории шахты «Луганская» в Луганской народной республике (ЛНР), сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента информагентства, на территории шахты «Луганская» в поселке Юбилейный горит здание.

Отмечается, что на месте работают экстренные службы. Причина пожара на текущий момент неизвестна.

Добыча угля в шахте в настоящее время не ведется.

Весной 2021 года в шахте в Белгородской области загорелся проходческий комбайн. В момент ЧП в шахте находились 277 человек, все они подняты на поверхность. Пострадавших нет.