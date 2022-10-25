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В Германии на протесты против энергетической политики вышли более 7 тыс. человек

DPA: более 7 тысяч человек вышли на протесты против энергетической политики в ФРГ

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Markus Schreiber/AP

Протесты против энергетической политики немецких властей прошли 24 октября на востоке Германии. Об этом сообщает DPA.

В демонстрациях, по информации агентства, приняли участие более 7 тыс. человек.

Акции состоялись в более 10 населенных пунктах. Самые крупные — в Шверине и Магдебурге, где в каждом из городов собрались более тысячи человек.

Отмечается, что некоторые демонстрации сопровождались небольшими стычками.

Цены на энергоносители ускорились в Германии после начала спецоперации России на Украине, когда страны ЕС начали вводить санкции. Кроме того, власти ФРГ взяли курс на отказ от российских энергоресурсов, делая ставку на сжиженный природный газ.

В начале октября в Берлине у здания бундестага собрались демонстранты, они протестовали против антироссийских санкций.

В сентябре Федеральное ведомство по уголовным делам Германии заявило, что внутренняя безопасность страны может быть под угрозой из-за энергетического кризиса и высокого уровня инфляции.

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