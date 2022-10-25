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Кардиолог Ашихмин предупредил о вреде продуктов с трансжирами для сердца

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Global Look Press

Врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин перечислил продукты, наиболее опасны для здоровья сердца. Как пояснил медик в интервью радио Sputnik, продолжительность жизни человека во многом зависит от состояния его сердца.

Нужно исключать из рациона продукты, которые могут спровоцировать развитие заболеваний этого органа, указал кардиолог.

Наиболее опасны для сердца те продукты, которые содержат трансжирные кислоты, разъяснил специалист. Наиболее часто можно встретить такие жиры в не очень качественной кулинарии, при длительной жарке картофеля фри, при производстве печенья.

Ашихмин отметил, что продукты из переработанного мяса на втором месте с точки зрения негативного влияния на сердце.

Ранее врачи выяснили, что стресс, тревога и одиночество повышают риск затяжного ковида на 50%.

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