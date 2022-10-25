«Страна»: Киев и Одесса погрузились во тьму из-за отключения уличного освещения

Улицы Киева и Одессы погрузились во тьму. Об этом пишет издание «Страна» и публикует кадры темных улиц.

Такое положение дел сложилось из-за отключения наружного освещения и вывесок, оно вызвано строгой экономии электроэнергии в Одессе и Киеве.

Свет на улицах есть только от фар проезжающих автомобилей и окон домов.

Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал мэров городов к контролю за энергопотреблением, заявив, что сейчас не время для подсветок вывесок и витрин.

Российская армия стала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября. Как заявлял президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.