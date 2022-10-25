В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из новых регионов

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев направил на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева письмо, в котором предложил сделать бесплатным проезд на поездах дальнего следования для школьников из новых регионов России до 2024 года включительно, передает RT.

Законодатель указал в своем обращении, что в настоящее время для школьников в возрасте от 10 лет и старше положена скидка в размере 50% на билеты поездов дальнего следования, которая действует круглогодично, за исключением летнего периода.

«В целях поддержки семей с детьми из данных регионов прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности введения бесплатного проезда для школьников, проживающих на новых территориях, на поездах дальнего следования до 2024 года включительно (независимо от сезона поездки)», — сказано в тексте обращения.

Парламентарий отметил, что данная мера поможет семьям из новых регионов уменьшить затраты на поездки детей на санаторно-курортное лечение и отдых в другие регионы страны, а также на передвижения с целью выбора вуза для обучения в других федеральных округах и т. д.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что многодетные семьи ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получат все те же льготы, что получают другие российские граждане.

5 октября президент России Владимир Путин завершил процедуру вхождения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, подписав соответствующие законы.