Таинственный автомобиль возможного убийцы в Силиконовой долине полностью раскопан

В Силиконовой долине был полностью раскопан автомобиль, который, по словам полиции, был похоронен на заднем дворе особняка в северной Калифорнии 30 лет назад. Эксперты так и не нашли человеческих останков, пишет The Guardian.

Кабриолет Mercedes Benz, наполненный мешками с сухим бетоном, был обнаружен на прошлой неделе ландшафтными дизайнерами в богатом городе Атертон в Силиконовой долине. Собаки, которые выдрессированы на нахождение трупного запаха человека были доставлены на место происшествия.

Они трижды показали знак – есть небольшая вероятность нахождения здесь человеческих останков.

Автомобиль был вывезен из дома эвакуатором и доставлен в субботу в криминалистическую лабораторию округа Сан-Матео для дальнейшего осмотра и обработки. В воскресенье для осмотра места происшествия был использован георадар, сообщили в ведомстве.

«Эта экспертиза не выявила ничего необычного или подозрительного на месте происшествия, и никаких человеческих останков обнаружено не было», — говорится в сообщении. «На этом наше расследование на месте завершилось», — добавили в ведомстве.

Полиция не сообщила, кому принадлежала машина, которая, как сообщалось, была украдена в соседнем Пало-Альто в сентябре 1992 года, или кто мог закопать ее на заднем дворе особняка. Полиция заявила, что у них нет дальнейших комментариев.

Следователи полагают, что автомобиль был закопан на глубине от 1,2 до 1,5 метра на заднем дворе дома где-то в 1990-х годах — до того, как нынешние владельцы купили дом. Полиция Атертона заявила, что возможный владелец автомобиля, как полагают, умер, но ждут официальной информации.

Власти не говорят, считают ли следователи, что автомобиль был зарегистрирован на Джонни Лью, который построил дом и жил там со своей семьей в 1990-х годах. У Лью была история арестов за убийство, покушение на убийство и мошенничество со страховкой. KRON-TV сообщило, что у автомобиля есть персональный номерной знак с надписью «Лью».

Лью умер в штате Вашингтон в 2015 году, через год после того, как семья продала дом, сообщила San Francisco Chronicle его дочь Жак Сирл.

Лью был арестован в конце 1990-х годов за мошенничество со страховкой после того, как он нанял людей, чтобы они отвели его яхту стоимостью 1,2 млн долларов «к западу от моста Золотые Ворота в международные воды и опустили ее на дно».

В 1960-х Лью был признан виновным в убийстве 21-летней женщины в округе Лос-Анджелес. Он был освобожден из тюрьмы после того, как Верховный суд Калифорнии отменил обвинительный приговор в 1968 году, сославшись на показания с чужих слов, которые не должны были быть допущены к суду.

В 1977 году Лью был осужден по двум пунктам обвинения в покушении на убийство, также в округе Лос-Анджелес, и провел три года в тюрьме, сообщает Chronicle со ссылкой на судебные протоколы.