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Euractiv: Польша планирует ужесточить закон о пребывании в стране беженцев с Украины

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Польша намерена ужесточить закон о пребывании беженцев с Украины на своей территории, предоставив им самим возможность покрывать часть расходов. Об этом сообщает газета Euractiv.

По данным издания, польское правительство предложило внести поправку в специальный закон о помощи украинцам. То есть, у украинских граждан, получивших специальные идентификационные номера PESEL, будет ограничен доступ к социальным пособиям. Речь в том числе идет об ежемесячном пособии на ребенка в размере 500 злотых (€104).

Ранее сообщалось, что беженцы с Украины протестуют против нарушения трудовых прав на заводах Польши.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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