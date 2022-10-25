Шри-Ланка продлила действие виз для россиян с 1 до 6 месяцев

Шри-Ланка продлила действие виз для россиян с одного до шести месяцев, такой визовый режим будет действовать до 25 июня 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо минтуризма островной страны.

«Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19. Визовая схема будет... действительна до 25 июня 2023 года», — указано в сообщении.

На Шри-Ланке отмечают, что спрос на туры на остров вырос в последнее время — в письме уточняется, что каждый день приходят десятки заявок, а сама Шри-Ланка вошла в топ 5 самых популярных направлений.

Ранее, из-за ужесточения визового режима для российских туристов в странах Евросоюза, в октябре по сравнению с показателями августа – сентября, почти на треть сократилось число желающих оформить шенген.