Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Адвокат Витаса рассказал о причинах конфликта в караоке 17:12
Надежда Бабкина выступит в качестве приглашенного члена жюри... 17:10
В Чехии суд вынес приговор двум мужчинам за высказывания об... 17:08
В Подмосковье мужчина выжил после того, как его сбил поезд 17:08
Захарова прокомментировала блокировку англоязычного аккаунта МИД РФ... 17:07
Наблюдатели Евросоюза начали первое патрулирование на границе... 17:07
Массовая авария с участием 7 машин произошла в Сочи 17:06
Зоологи предположили, что культурные отличия возникают из-за генов 17:05
Британский школьник написал книгу, ставшую бестселлером 17:03
Муж Собчак Богомолов рассказал, где находится 17:03

Шри-Ланка продлила действие виз для россиян с 1 до 6 месяцев

close
100%
Depositphotos

Шри-Ланка продлила действие виз для россиян с одного до шести месяцев, такой визовый режим будет действовать до 25 июня 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо минтуризма островной страны.

«Кабинет министров дал разрешение на продление электронного разрешения путешествия до 180 дней, взимая 35 долларов США за один раз с целью продвижения индустрии туризма, пострадавшей из-за ситуации с пандемией COVID-19. Визовая схема будет... действительна до 25 июня 2023 года», — указано в сообщении.

На Шри-Ланке отмечают, что спрос на туры на остров вырос в последнее время — в письме уточняется, что каждый день приходят десятки заявок, а сама Шри-Ланка вошла в топ 5 самых популярных направлений.

Ранее, из-за ужесточения визового режима для российских туристов в странах Евросоюза, в октябре по сравнению с показателями августа – сентября, почти на треть сократилось число желающих оформить шенген.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+