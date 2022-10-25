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Угрожавшего устроить стрельбу в учалинском колледже студента отчислят

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В Башкирии студента, который опубликовал пост в социальной сети с угрозами устроить стрельбу в колледже в Учалах, отчислят. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным источника, причиной отчисления 16-летнего юноши стали не агрессивные публикации, а неуспеваемость. Согласно постановлению администрации колледжа, молодой человек будет отчислен за долги по семи дисциплинам. До окончания следственных мероприятий постановление приостановлено.

Напомним, 19 октября 2022 года молодой человек опубликовал пост на своей странице в социальных сетях, в котором он обещал устроить расправу над студентами колледжа. Накануне у юноши был еще один пост с угрозами в отношении местных спортсменов, которые якобы избили его. Публикациями заинтересовались правоохранители, и студент был задержан. В отделе молодой человек заявил, что он «просто пошутил».

Ранее сообщалось, что в Москве у пошутившего о стрельбе в школе подростка нашли страйкбольный пистолет.

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